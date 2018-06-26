На Морской набережной установили первый в Петербурге светофор для велосипедистов (ФОТО)

В Северной столице появился первый светофор для велосипедистов. Его установили на Морской набережной, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Светофор начал работать у пешеходного перехода возле дома №45. Его поставили в рамках строительства продолжения набережной Макарова, которым занимается ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

«Благодаря новому светофору не прерывается движение по велодорожке, которая проходит на Морской набережной и по набережной Макарова вдоль Малой Невы», – отметили в КРТИ.

До конца 2018 года специалисты определят, сколько нужно установить специальных светофоров, после чего в 2019 году их начнут ставить.

В 2017 году в Петербурге появилось около 40 км новых велодорожек. Планируется, что в текущем году в городе обустроят маршруты почти такой же протяженности. Контракты на новые дорожки были заключены в минувшем мае.

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