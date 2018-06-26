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Картина дня: продолжительность жизни в Петербурге, отмена митинга против пенсионной реформы и режим работы метро

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© Фото: Instagram / @thasmallboy

Темы дня

Как в Смольном хотят повысить продолжительность жизни горожан, почему власти отменили митинг в Петербурге и как изменится работа метро из-за матча Нигерия – Аргентина.

Главной темой суток, согласно «Монитору», стали планы Смольного по увеличению продолжительности жизни в Петербурге. Первыми об этом написали Regnum и «Стройпульс» (12:07), 78.ru (12:20) и «Мой район» (12:32).

Средняя продолжительность в Петербурге к 2035 году должна увеличиться до 80 лет. Об этом заявили на заседании правительства Петербурга, которое состоялось 26 июня.

В настоящее время петербуржцы в среднем живут около 75 лет. Согласно стратегии развития Северной столицы до 2035 года, этот показатель должен увеличиться.

Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов считает, что это возможно, если стратегия будет реализована правильно. Одной из мер предполагается увеличение доли горожан, регулярно занимающихся спортом, с 35,8% до 57%.

Второй темой, по данным «Монитора», стал запрет на проведение в Северной столице митинга против пенсионной реформы. Первыми об этом написали «ЗакС.ру» (25 июня в 16:55), «Мой район» (25 июня в 17:00) и «Санкт-Петербург.ру» (17:05).

Администрация Центрального района Петербурга отменили разрешение на митинг против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления КПРФ.

Подводом для отказа стал «комплекса работ по содержанию зеленых насаждений и иных элементов благоустройства» в саду имени Чернышевского, где должны были провести митинг 27 июня.

Другой причиной стала нехватка сил полиции для обеспечения порядка на акции. В КПРФ отметили, что, по словам представителей администрации района, из-за Чемпионата мира по футболу власти вынуждены обращаться к частным охранным предприятиям для охраны порядка.

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Реформа, предложенная правительством России, предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году. В интернете почти 2,5 млн человек подписали петицию против реформы.

Третьей темой, по версии «Монитора», стало продление работы петербургского метро из-за матча сборных Нигерии и Аргентины. Оперативнее всех об этом сообщили «Вести» (12:20), «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (12:45) и «Информационный портал Петербурга» (14:30).

Метро Петербурга из-за матча Чемпионата мира по футболу между сборными Нигерии и Аргентины, который пройдет 26 июня в 21:00 на стадионе «Зенит-арена», будет работать до 02:00.

В два часа ночи станции закроются на вход, а на выход будут работать до последних поездов с пассажирами.

Из-за матча в городе также продлят работу автобусов, а Троицкий мост разведут позже обычного.

После матча между Аргентиной и Нигерией на «Зенит-арене» пройдет 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

Самыми оперативными СМИ стали Regnum, «Аргументы и факты в Петербурге» и «Невские новости».

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