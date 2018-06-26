В Смольном предложили изменить принципы строительства метро

Власти Петербурга намерены перейти на новые принципы строительства метрополитена. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин, сообщили в пресс-службе Смольного.

Единая политика по строительству и реконструкции позволит увеличить эффективность взаимодействия между ведомствами и обеспечить высокое качество работ на всех стадиях.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры отметили, что изменения позволят сократить сроки проектирования станций и оптимизировать стоимость работ.

«В задачи руководителей проектов войдет осуществление строительного контроля, в том числе и входной контроль материалов, оборудования и изделий, приемка выполненных работ у подрядной организации, непосредственное управление проектами строительства объектов метрополитена», – отметили в пресс-службе правительства Петербурга.

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В конце мая в Петербурге открылись станции метро «Новокрестовская» и «Беговая». Власти Петербурга обещали открыть новые станции «зеленой» ветки метро 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении Невско-Василеостровской линии начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая.

В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой».

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