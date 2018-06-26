Полтавченко поручил проверить повышение тарифов «Водоканала»

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил провести независимый аудит тарифов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Об этом он заявил на заседании правительства Северной столицы, которое состоялось 26 июня, сообщила «Фонтанка».

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак отметил, что с 1 июля, после повышения тарифов, бизнесу придется платить за водоснабжение и водоотведение на 12% больше.

«ТГК-1 пытается ввести физический метод учета, что повлечет увеличение тарифа для предприятий. Данные изменения несут за собой дополнительную нагрузку на все предприятия, но особенно значимо это для предприятий, обеспечивающих государственный оборонный заказ», – добавил он.

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Полтавченко заявил, что необходимо проверить изменение тарифов. Помимо этого, он анонсировал разработку систем поддержки предприятий гособоронзаказа.

«Сейчас понятно, что массовый заказ будет прекращен, предприятия будут получать заказы только для того, чтобы поддерживать страну в боеготовности. И мы должны подумать о мерах поддержки таких предприятий. Чтобы не почувствовать проблем, они смогут работать над созданием какого-то нового продукта двойного назначения, гражданской тематики», – передает «Фонтанка» слова Полтавченко.

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