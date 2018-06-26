Руководство ГК «Эталон» пытается выкупить долю основателя фирмы Вячеслава Заренкова

Руководство группы компаний «Эталон», которая работает в Петербурге под брендом «Эталон-ЛенСпецСМУ», пытается выкупить долю основателя фирмы Вячеслава Заренкова. Об этом сообщил Telegram-канала «Банкста».

Предприниматель давно думал выйти из бизнеса, а гендиректор «Эталона» Дмитрий Кашинский и финансовый директор Кирилл Багаченко предполагали, что смогут без труда приобрести долю Заренкова. Сотрудники компании и эксперты отметили, что фирма под их руководством показывает неудовлетворительные результаты. По словам источника в компании, руководство находится в паническом состоянии и срывается на подчиненных.

Согласно данным Лондонской фондовой биржи, стоимость акций «Эталона» с осени 2017 года снизилась почти в полтора раза. Кашинский возглавил правление компании в ноябре того же года, а в апреле 2018 года стал гендиректором.

По информации Telegram-канала «Банкста», топ-менеджерам «Эталона» требуется найти 10 млрд рублей, однако им уже отказали в Сбербанке, ВТБ и «Открытии».

Выход из бизнеса основного акционера оставит широкий простор для действий топ-менеджмента. Падение стоимости акций компании говорит о том, что, вероятно, о своей выгоде руководство беспокоится больше, чем об успехе компании.

Группа компаний «Эталон» была основана в 1987 году. За более чем 30 лет застройщик стал одним из крупнейших в России. Фирма фокусируется на строительстве в Петербурге, Москве и Московской области.

Всего застройщик ввел в эксплуатацию более 5,8 млн кв. м недвижимости. По итогам 2017 года выручка компании составила 70,6 млрд рублей, а чистая прибыль – 7,9 млрд рублей.