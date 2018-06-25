В Петербурге отменили разрешение на митинг против пенсионной реформы

Администрация Центрального района Петербурга отменили разрешение на митинг против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления КПРФ.

Подводом для отказа стал «комплекса работ по содержанию зеленых насаждений и иных элементов благоустройства» в саду имени Чернышевского, где должны были провести митинг 27 июня.

Другой причиной стала нехватка сил полиции для обеспечения порядка на акции. В КПРФ отметили, что, по словам представителей администрации района, из-за Чемпионата мира по футболу власти вынуждены обращаться к частным охранным предприятиям для охраны порядка.

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«Каждый гражданин в состоянии самостоятельно сделать выводы из происходящей ситуации и понять, как правильно будет поступить в ситуации, когда власть использует крупное спортивное мероприятие, чтобы под шумок протащить повышение сборов, НДС и пенсионного возраста, по-иезуитски запрещая при этом гражданам высказывать свою позицию на мирных акциях протеста», – добавили в пресс-службе партии.

Реформа, предложенная правительством России, предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году. В интернете почти 2,5 млн человек подписали петицию против реформы.

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