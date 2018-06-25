В Госдуме предложили автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД

В Государственной думе РФ предложили автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД в размере менее 3 тыс. рублей. Об этом сообщили «Известия».

Предполагается, что штрафы будут взимать без возбуждения исполнительного производства в течение двух дней после уведомления от Федеральной службы судебных приставов. В настоящее время постановление ГИБДД о штрафе вступает в силу через 10 дней, а на добровольную оплату нарушителю дается 60 дней.

Депутат Зариф Байгускаров, который с 2001 по 2016 год был главным судебным приставом Башкирии, заявил, что инициатива направлена на оптимизацию деятельности приставов. Заместитель главы профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что поправки будут поддержаны.

«Сейчас мелкие штрафы составляют более трети общего числа документов, с которыми работают приставы. Новый алгоритм избавит их от необходимости тратить кучу времени на заполнение огромного количества документов», – сказал парламентарий.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева заявила, что нововведение ухудшит положение россиян и нарушит их конституционное право на защиту.

«Существующая система нормальна, адекватна и сбалансирована – две недели на погашение. Мы все работаем как лошади, и у нас не всегда есть возможность оплатить штраф в течение двух суток», – передает РИА «Новости» слова сенатора.

Депутат Вячеслав Лысаков отметил, что поправки не отменяют действующих сроков на обжалование и добровольную оплату штрафов. «Коллега просто не разобралась в деталях. Разговор идет о том, что суммы штрафа списываются в упрощенном порядке при одном условии: по прошествии процессуальных сроков, рассчитанных на обжалование и оплату штрафов», – подчеркнул Лысаков.

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