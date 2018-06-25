Петербургскому заводу вин «Северная Венеция» грозит банкротство за долг в 12 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск о банкротстве к заводу вин и шампанского «Северная Венеция». Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Завод задолжал производителю стеклотары ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» более 12 млн рублей. Компания инициировала банкротство еще в мае, но в иске было отказано, потому что информация о планах обратиться в суд не была вовремя размещена.

«Северная Венеция» была создана в 1998 году. Согласно официальному сайту завода, это крупнейший производитель шампанских и игристых вин на Северо-Западе России.

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