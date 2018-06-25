Путин дал гражданство РФ украинке, пострадавшей в Сирии

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ украинке Ирине Баракат, которая обратилась к нему во время «прямой линии» в начале июня. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Во время «прямой линии» Баракат рассказала, что имеет украинское гражданство, но вышла замуж за сирийца и переехала в Сирию. Женщина работала переводчиков на переговорах военных из группы по примирению в Сирии с вооруженной оппозицией.

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Позднее в дом Баракат попала бомба, женщина получила серьезные ранения. Она лечится в Петербурге, ей требуется протез, который она не могла получить из-за отсутствия российского гражданства.

Путин сразу пообещал помочь Баракат. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился сделать все необходимое для женщины.

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