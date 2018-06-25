В Петербурге продлят режим работы трамваев из-за матча Нигерия – Аргентина

Петербургские трамваи изменят режим работы 26 июня, в день матча Чемпионата мира по футболу между Нигерией и Аргентиной будут работать. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

Маршруты №19, №48 и №48А, которые проходят неподалеку от стадиона «Зенит-арена», будут работать до 02:00 27 июня. Помимо этого, движение на маршрутах будет усилено за три часа до начала игры, назначенной на 21:00.

В день игры будет организовано ночное движение троллейбуса №37, который следует от улицы Пионерстроя до станции метро «Проспект Ветеранов». Воспользоваться им можно будет с 00:00 до 04:00 27 июня.

В ночь на 27 июня из-за проведения матча изменится график разводки Троицкого моста. Его будут разводить только на период с 03:00 до 04:50.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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