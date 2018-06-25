Литейный мост в Сестрорецке будут поэтапно перекрывать с 26 июня

На протяжении нескольких недель в Сестрорецке будут ограничивать движение на Литейном мосту. Изменения связаны с ремонтом дорожного покрытия, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 00:00 26 июня до 00:00 27 июня движение будет поочередно ограничиваться по полосам. После этого до 15:00 29 июня водители не смогут проехать по полосу в направлении от Большого Литейного переулка к Гагаринской набережной.

На этом же участке ограничивать движение будут с 00:00 30 июня до 15:00 1 июля, а также с 00:00 2 июля по 00:00 3 июля. Затем на протяжении суток полосы будут поочередно перекрывать.

С 00:00 4 июля до 15:00 6 июля, с 00:00 7 июля до 15:00 8 июля, с 00:00 9 июля по 15:00 13 июля и с 00:00 14 июля по 15:00 15 июля нельзя будет проехать по полосе в направлении от Гагаринской набережной к Большому Литейному переулку.

C 29 июня в Петербурге будет частично перекрыта площадь Островского. Водители не смогут проехать по участку у Александринского театра.

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