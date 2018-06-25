Площадь Островского с 29 июня частично закроют для водителей

На площади Островского из-за проведения праздника «Экокультура» на несколько дней ограничат дорожное движение. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 00:00 29 июня до 05:00 2 июля водители не смогут проехать по участку площади перед входом в Александринский театр.

В понедельник, 25 июня, власти ограничили движение по Выборгскому шоссе у поселка Парголово. Из-за работ по прокладке водопровода дрога будет перекрыта по 8 июля.

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