Запрет на продажу алкоголя в день «Алых парусов» нарушили три петербургских магазина

Сотрудники трех магазинов нарушили запрет на продажу алкоголя 23 июня, в день, когда в Петербурге проходил праздник выпускников «Алые паруса». Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Соблюдение закона проверяли активисты «Молодой гвардии». Более 100 человек проинспектировали работу магазинов почти во всех районах Северной столицы. Нарушения были выявлены в Василеостровском, Приморском и Красносельском районах.

Сотрудники полиции составили протоколы о нарушении правил продажи спиртного. Нарушителям грозит штраф, в случае систематических нарушений – отзыв лицензии на торговлю алкоголем.

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«Большинство магазинов города точно соблюдает действующее законодательство. Кроме того, многие сетевые точки заранее информировали покупателей о запрете продажи алкогольной продукции в праздничный день, выставляли таблички и баннеры со ссылкой на новый закон», – добавили в «Единой России».

«Алые паруса» посетили более 1,2 млн человек. Петербургское метро в ночь с 23 на 24 июня перевезло более 220 тыс. пассажиров.

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