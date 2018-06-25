Метро Петербурга в ночь «Алых парусов» перевезло 220 тысяч человек

Петербургским метро в ночь «Алых парусов» воспользовались более 220 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Метрополитен в ночь с 23 на 24 июня работал без перерывов. Самыми популярными станциями у горожан и гостей Северной столицы стали «Гостиный двор», «Адмиралтейская», «Горьковская» и «Невский проспект».

Всего с начала 2018 года ночью метрополитен перевез более 654 тыс. пассажиров. В новогоднюю ночь подземкой воспользовались более 234 тыс. человек, а в «Ночь музеев» – 79 тыс. пассажиров.

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Праздник «Алые паруса» в 2018 году посетили более 1,2 млн человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Узнать подробнее, как прошли гуляния в центре Северной столицы, можно с помощью специального материала «Санкт-Петербург.ру».

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