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Средний размер пенсии в 2019 году вырастет до 15,4 тысяч рублей

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© Фото: Павел Лисицын / РИА «Новости»

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До конца 2018 года пенсионеры в среднем будут получать каждый месяц по 14,4 тыс. рублей.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в 2019 году средний размер пенсии увеличится до 15,4 тыс. рублей. Об этом сообщили «Известия».

Чиновник отметил, что к концу 2018 года пенсионеры в среднем будут ежемесячно получать 14 тыс. 414 рублей. На протяжении следующего года к этой сумме прибавится еще 1 тыс. рублей.

Топилин также прокомментировал пенсионную реформу, которая широко обсуждается на протяжении нескольких недель. По словам министра, главная цель изменений – «экономическая необходимость».

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«За последние годы серьезно выросла продолжительность жизни. Решение можно принимать, когда выросла продолжительность жизни, и мы планируем добиваться дальнейшего роста», – сказал Топилин.

Он добавил, что реформа не затронет рынок труда. По его словам, если россияне будут сохранять свои компетенции, то смогут получить работу в любом возрасте. «Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки», – добавил министр.

Реформа, предложенная правительством России, предусматривает пошаговое повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин – до 65 лет к 2028 году.

Члены оппозиционных фракций в Государственной думе заявили, что сделают все возможное, чтобы избежать принятия реформы. 

В интернете собирают подписи против инициативы правительства. К настоящему времени петицию подписали почти 2,5 млн человек.

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