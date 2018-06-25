В Петербурге 25 июня будет до +23 градусов

Петербургские синоптики рассказали, что в понедельник, 25 июня, в Северной столице будет сухо и тепло. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, днем преимущественно будет без осадков. Скорость ветра будет достигать 3-8 м/с.

Температура воздуха поднимется до +23 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Световой день продлится 18 часов 49 минут. Рассвет – 03:36, закат – 22:25.

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