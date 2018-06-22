Картина дня: Бразилия – Коста-Рика, посещаемость фан-зоны на Конюшенной и контракт по дорогам к «Лахта центру»

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стал матч Чемпионата мира по футболу в Петербурге между сборными Бразилии и Коста-Рики. Первыми из петербургских СМИ о победе бразильцев написали «Санкт-Петербург.ру» (17:05), Regnum (17:10) и «Невские новости» (17:20).

Сборная Бразилии выгрызла победу у Коста-Рики на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге. Встреча Чемпионата мира по футболу завершилась со счетом 2:0. Все мячи были забиты уже в компенсированное время.

На первой добавленной минуте Фелипе Коутиньо отправил мяч в «домик» Навасу после удачной скидки Фирмино и паса Габи Жезуса. На 7-й добавленной минуте точку в матче поставил Неймар, замкнув идеальный пас в штрафную от Дугласа Косты.

Таким образом пентакампеоны набрали четыре очка и временно поднялись на первую строчку группы E. Костариканцы без набранных очков остались на дне таблицы. Однако положение дел в группе может измениться после игры между Сербией и Швейцарией.

Второй темой, согласно «Монитору», стала посещаемость Фестиваля болельщиков, который проходит в Северной столице на Конюшенной площади. Оперативнее всех об этом написали «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (18:50), «Деловой Петербург» (18:55), «Санкт-Петербург.ру» (19:18).

Фан-зону Чемпионата мира по футболу на Конюшенной площади за неделю посетили более 400 тыс. болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова, возглавляющего штаб по подготовке Северной столицы к ЧМ-2018.

Больше всего человек посетили Фестиваль болельщиков 16 июня. В минувшую субботу на Конюшенной площади побывали более 75 тыс. фанатов.

Кириллов отметил, что фан-зона всегда заполнена болельщиками, поэтому необходимо увеличивать пропускную способность. Вице-губернатор подчеркнул, что необходимо заблаговременно предупреждать жителей и гостей Северной столицы о том, что на Фестиваль болельщиков больше не пускают людей.

Чиновник призвал организаторов чаще напоминать о местах, где еще показывают матчи турнира, в том числе у спорткомплекса «Юбилейный» возле станции метро «Спортивная» и на территории выставочного комплекса «Ленэкспо».

Третьей темой, по версии «Монитора», стал контракт на строительство дороги к небоскребу «Лахта центр». Быстрее всех об этом сообщили 78.ru (09:40), «Стройпульс» (11:20) и «Невские новости» (12:00).

Подрядчиком строительства дорог к «Лахта центру» и реконструкции Приморского шоссе «АБЗ-Дорстрой», который выполнял работы по Западному скоростному диаметру.

Подрядчик обязан завершить все работы к октябрю 2020 года. На строительство и реконструкцию из городского бюджета выделят 1,2 млрд рублей.

Работы на первых этапах не повлияют на дорожное движение. Ограничения будут вводить лишь в конце реконструкции шоссе.

Самыми оперативными СМИ стали «Деловой Петербург», АБН и «Невские новости».