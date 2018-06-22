  • 22 Июнь 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 21:19 62.8466  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 21:19 73.2776  
Нефть($) 22.06.2018 74.91 +2.49
Нефть(p) 22.06.2018 4670.12 +131.70

Картина дня: Бразилия – Коста-Рика, посещаемость фан-зоны на Конюшенной и контракт по дорогам к «Лахта центру»

Автор:


© Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Темы дня

С каким счетом завершился матч ЧМ-2018 в Петербурге, сколько человек сходили на Фестиваль болельщиков и кто займется дорогами возле небоскреба.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стал матч Чемпионата мира по футболу в Петербурге между сборными Бразилии и Коста-Рики. Первыми из петербургских СМИ о победе бразильцев написали «Санкт-Петербург.ру» (17:05), Regnum (17:10) и «Невские новости» (17:20).

Сборная Бразилии выгрызла победу у Коста-Рики на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге. Встреча Чемпионата мира по футболу завершилась со счетом 2:0. Все мячи были забиты уже в компенсированное время.

На первой добавленной минуте Фелипе Коутиньо отправил мяч в «домик» Навасу после удачной скидки Фирмино и паса Габи Жезуса. На 7-й добавленной минуте точку в матче поставил Неймар, замкнув идеальный пас в штрафную от Дугласа Косты.

Таким образом пентакампеоны набрали четыре очка и временно поднялись на первую строчку группы E. Костариканцы без набранных очков остались на дне таблицы. Однако положение дел в группе может измениться после игры между Сербией и Швейцарией.

Второй темой, согласно «Монитору», стала посещаемость Фестиваля болельщиков, который проходит в Северной столице на Конюшенной площади. Оперативнее всех об этом написали «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (18:50), «Деловой Петербург» (18:55), «Санкт-Петербург.ру» (19:18).

Фан-зону Чемпионата мира по футболу на Конюшенной площади за неделю посетили более 400 тыс. болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова, возглавляющего штаб по подготовке Северной столицы к ЧМ-2018.

Больше всего человек посетили Фестиваль болельщиков 16 июня. В минувшую субботу на Конюшенной площади побывали более 75 тыс. фанатов.

Кириллов отметил, что фан-зона всегда заполнена болельщиками, поэтому необходимо увеличивать пропускную способность. Вице-губернатор подчеркнул, что необходимо заблаговременно предупреждать жителей и гостей Северной столицы о том, что на Фестиваль болельщиков больше не пускают людей.

Чиновник призвал организаторов чаще напоминать о местах, где еще показывают матчи турнира, в том числе у спорткомплекса «Юбилейный» возле станции метро «Спортивная» и на территории выставочного комплекса «Ленэкспо».

Третьей темой, по версии «Монитора», стал контракт на строительство дороги к небоскребу «Лахта центр». Быстрее всех об этом сообщили 78.ru (09:40), «Стройпульс» (11:20) и «Невские новости» (12:00).

Подрядчиком строительства дорог к «Лахта центру» и реконструкции Приморского шоссе «АБЗ-Дорстрой», который выполнял работы по Западному скоростному диаметру.

Подрядчик обязан завершить все работы к октябрю 2020 года. На строительство и реконструкцию из городского бюджета выделят 1,2 млрд рублей.

Работы на первых этапах не повлияют на дорожное движение. Ограничения будут вводить лишь в конце реконструкции шоссе.

Самыми оперативными СМИ стали «Деловой Петербург», АБН и «Невские новости».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Футбольное сумасшествие: где в Петербурге найти праздник ЧМ-2018 или сбежать подальше от него

    Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, где можно не только погрузиться в мундиаль с головой, но и просто весело провести время, а также места, куда вы можете уехать от толпы, шума и суеты.

    читать далее →

    Топ-5 баров Петербурга, где можно отдохнуть от ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест Северной столицы, в которых можно забыть о суматохе вокруг футбольного турнира.

    читать далее →

    Водная жизнь: топ-5 открытых бассейнов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах, где можно поплавать под открытым небом без вреда для здоровья.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.18
    Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?
    13.06.18
    Ценовой агрегатор – лучший помощник онлайн-шопинга!
    13.06.18
    Как выбрать и купить качественный матрас в Санкт-Петербурге
    13.06.18
    Tkeycoin: новое будущее для бизнеса
    09.06.18
    Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли
    09.06.18
    Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта
    09.06.18
    Проект переустройства квартиры: что важно знать?
    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram