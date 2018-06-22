«Лахта центр» поздравит выпускников цитатой из «Алых парусов»

Огни шпиля небоскреба «Лахта центр» в честь праздника выпускников «Алые паруса» будут передавать цитату из одноименной повести Александра Грина. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

С помощью азбуки Морзе огни передадут фразу «Чудеса делаются своими руками!» 22 и 23 июня.

«Продолжая формировать новую петербургскую традицию, «Лахта центр» поздравляет молодых людей, вступающих во взрослую жизнь, напоминанием о том, что прощаясь с детством, не нужно расставаться с чудесами. Стремитесь к самым высоким целям!» – отметили в пресс-службе.

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Впервые небоскреб передал поздравление 27 мая в день 315-летия Северной столицы. Горожане могли увидеть фразу «Виват, Петербурге 315!».

Ранее стало известно, что на «Алые паруса» в городе будут курсировать ночные автобусы и троллейбусы, метро будет работать круглосуточно. Из-за гуляний не будут разводить мосты за исключением Троицкого моста. Переправа окажется недоступна для автомобилистов с 12:00 23 июня до 18:00 24 июня.

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