Фан-зону на Конюшенной посетили более 400 тыс. болельщиков

Фан-зону Чемпионата мира по футболу на Конюшенной площади за неделю посетили более 400 тыс. болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова, возглавляющего штаб по подготовке Северной столицы к ЧМ-2018.

Больше всего человек посетили Фестиваль болельщиков 16 июня. В минувшую субботу на Конюшенной площади побывали более 75 тыс. фанатов.

Кириллов отметил, что фан-зона всегда заполнена болельщиками, поэтому необходимо увеличивать пропускную способность. Вице-губернатор подчеркнул, что необходимо заблаговременно предупреждать жителей и гостей Северной столицы о том, что на Фестиваль болельщиков больше не пускают людей.

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Чиновник призвал организаторов чаще напоминать о местах, где еще показывают матчи турнира, в том числе у спорткомплекса «Юбилейный» возле станции метро «Спортивная» и на территории выставочного комплекса «Ленэкспо».

В субботу, 23 июня, из-за проведения праздника выпускников «Алые паруса» выходы с площадки фан-зоны на Конюшенной будут работать только в сторону Невского проспекта на Большую Конюшенную улицу и набережную канала Грибоедова.

ЧМ-2018 проходит в Петербурге и еще 10 городах России с 14 июня по 15 июля. В пятницу, 22 июня, на стадионе «Зенит-арена» встретились сборные Бразилии и Коста-Рики. Матч завершился со счетом 2:0.

Расписание матчей в Северной столице: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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