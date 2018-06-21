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Конституционный суд признал незаконным запрет ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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В КС РФ Отметили, что инфекция не должна рассматриваться как угроза для здоровья населения.

Конституционный суд России признал незаконным запрет людям с ВИЧ-инфекцией усыновлять детей. Постановление было вынесено 20 июня, оно опубликовано на официальном сайте КС РФ.

Решение приняли после рассмотрения обращения семейной пары, которая пожаловалась на соответствующую статью Семейного кодекса. Суд счет, что при решении вопросов усыновления «подлежат учету и требования международно-правовых актов», согласно которым главным соображением при передаче ребенка не его собственным родителям должны являться «наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви».

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В КС РФ отметили, что «мировым сообществом признано, что наличие у лица ВИЧ-инфекции не должно рассматриваться в качестве создающего угрозу для здоровья населения». Суд предписал пересмотреть дело заявителей.

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