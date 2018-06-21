Пациенты с ВИЧ пожаловались на нехватку препаратов в медучреждениях

Россияне, больные ВИЧ, пожаловались на нехватку антиретровирусных препаратов для необходимой диагностики. Об этом сообщил «Коммерсант».

Больше всего жалоб поступает от пациентов, которые лечатся в учреждениях Федерального медико-биологического агентства РФ (ФМБА). Представители движения «Пациентский контроль», объединяющего людей, живущих с ВИЧ, заявили, что по поводу отсутствия препаратов с начала мая на сайт Pereboi.ru обратились 66 пациентов.

Рекордсменом по числу жалоб стал город Заречный Свердловской области, о ситуации в котором рассказали 12 человек. Насчет препаратов также обращаются пациенты из Ленинградской области, Алтайского и Красноярского краев и других регионов страны.

В проекте «Коалиции по готовности к лечению», проводящем независимый мониторинг обеспечения ВИЧ-инфицированных пациентов медикаментами, отметили, что первые половина препаратов, закупленных по заказу Минздрава РФ, должны были поступить в регионы до 1 июня. По словам пациентов, в некоторых субъектах лекарств до сих пор нет.

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Представители ФМБА заявили, что агентство «своевременно представляет в Минздрав РФ заявки подведомственных медицинских организаций». Несмотря на это, из-за «уменьшения бюджетных ассигнований» закупку препаратов в период с 2015 по 2017 год не удалось провести в полном объеме.

В ФМБА добавили, что на стабильность обеспечения препаратами также влияют россияне из «социально-поведенческой группы риска по заражению ВИЧ-инфекцией».

«Входящие в эту группу лица обладают не только низкой социальной ответственностью, но и низкой ответственностью за свое здоровье, поэтому выявляются уже на той стадии заболевания, на которой необходимо срочное назначение высокоактивной антиретровирусной терапии, которая не предусмотрена текущими заявками и требует перераспределения препаратов между медорганизациями, в связи с чем могут возникать незначительные задержки», – сказали в агентстве.

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