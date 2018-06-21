Правительство РФ внесет вейпы в закон о сигаретах

Правительство РФ собирается распространить действие так называемого закона о сигаретах на вейпы. Об этом сообщил РБК.



Вопрос обсуждался 19 июня на совещании, в котором приняли участие вице-премьеры Дмитрий Козак и Татьяна Голикова. Чиновники договорились, что для электронных сигарет и других устройств альтернативного курения не будут создавать отдельный закон.



В пресс-службе Министерства здравоохранения назвали решение вице-премьеров «абсолютно правильным и соответствующим современным научным данным и международным требованиям».

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В ближайшее время начнется работа над поправками в законодательство. По мнению специалистов, не все нормы и ограничения действующего закона распространят на вейпы.

Власти РФ не первый раз рассматривают возможность установить ограничения для электронных систем доставки никотина. Так, в Петербурге в ноябре 2017 года был введен запрет на продажу вейпов несовершеннолетним.

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