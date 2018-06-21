В Петербурге 21 июня будет ветрено и дождливо

В Северной столице ожидается непогода. По данным синоптиков, в четверг, 21 июня, во второй половине дня ожидаются дожди.
Температура воздуха поднимется до +21 градусов. Днем в Петербурге будет сохраняться переменная облачность.
Скорость западного, юго-западного ветра составит 6-11 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Рассвет – 03:35, закат – 22:25.
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