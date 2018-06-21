В Петербурге 21 июня будет ветрено и дождливо

Лучшее в Петербурге

Футбольное сумасшествие: где в Петербурге найти праздник ЧМ-2018 или сбежать подальше от него

Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, где можно не только погрузиться в мундиаль с головой, но и просто весело провести время, а также места, куда вы можете уехать от толпы, шума и суеты.

Топ-5 баров Петербурга, где можно отдохнуть от ЧМ-2018

«Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест Северной столицы, в которых можно забыть о суматохе вокруг футбольного турнира.

Водная жизнь: топ-5 открытых бассейнов Петербурга

«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах, где можно поплавать под открытым небом без вреда для здоровья.