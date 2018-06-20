Картина дня: ЧМ-2018, смертельное ДТП на Петергофском шоссе и новый циклон в Петербурге

Главной темой суток, согласно «Монитору», стала победа сборной России над Египтом на Чемпионате мира по футболу. Отечественные футболисты обыграли соперника со счетом 3:1.

В первом тайме обе команды не смогли провести ни одной результативной атаки. Ситуация изменилась в начале второй половины матча, когда вратарь египтян Мохамед Эль-Шенави выбил мяч кулаком. На подборе оказался Роман Зобнин, который попытался ударить по воротам. Мяч попал в них от ноги Ахмеда Фатхи.

Второй мяч на 60-й минуте забил полузащитник Денис Черышев. Уже через две минуты счет увеличил нападающий Артем Дзюба, который поборолся за мяч в штрафной сборной Египта и удачно пробил по воротам.

На 72-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной России. Игорю Акинфееву не удалось отразить удар Мохамеда Салаха, который забил единственный мяч за египтян во встрече.

На следующий день Россия досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2018 после победы Уругвая над сборной Саудовской Аравии. Российские и уругвайские футболисты по итогам двух встреч набрали по шесть очков, в связи с чем их не смогут догнать соперники по группе А. Команды встретятся друг с другом в Самаре 25 июня.

Второй темой дня, по данным «Монитора», стало смертельное ДТП на Петергофском шоссе, в котором погиб офицер Минобороны РФ. Первыми об этом написали 78.ru (19 июня в 19:25), «Невские новости» (19 июня в 19:30) и «Мой район» (21:25).

Вечером 19 июня на Петергофском шоссе произошло тройное ДТП. Автомобиль Honda влетел в маршрутку, а затем в машину Audi.

В результате происшествия погиб командир учебного батальона академии МТО Министерства обороны РФ и его дети. Еще шесть человек были госпитализированы.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина заявила, что к 12 часам дня 20 июня пострадавшего ребенка готовили к выписке. Два человека оставались в НИИ Джанелидзе в состоянии средней тяжести, еще трое – в городской больнице №26.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала информация о новом циклоне, который придет в Петербург. Оперативнее всех об этом сообщили «Мой район» и «Стройпульс» (12:05), АБН (12:10) и «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (12:20).

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что в ночь с 21 на 22 июня в город на Неве придет новый циклон. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Специалист отметил, что в Петербурге прошел дождь, который недостаточно пропитал почву. «Выпало 7-10 мм, но надо бы еще, промочило только верхний слой. С нетерпением жду следующего циклона с четверга на пятницу, там должно добавить», – написал Колесов.

Прежде синоптик предсказал, что в Северную столицу придут не только дожди, но и похолодание. Через несколько дней ситуация должна вернуться в норму.

Самыми оперативными СМИ стали «Деловой Петербург», АБН и «Невские новости».