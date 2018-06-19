Кот Филимон из Выборгского замка получил трудовую книжку (ФОТО)

Кот Филимон, который ловит грызунов в Выборгском замке, впервые получил трудовую книжку. Об этом сообщается на официальной странице четвероногого в соцсети «ВКонтакте».

В документе, в котором стоят все необходимые печати, указано, что профессия Филимона – «старший мяучный сотрудник». Согласно книжке, кот учился в средневековой школе, а работал в замке неофициально с октября 2015 года.

Минувшей весной Филимон продемонстрировал свое новое пальто. Незадолго до этого он показал другое пальто, которое было по всем правилам кройки и шитья для знатных котов.

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