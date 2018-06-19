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Власти РФ порекомендовали оборудовать весь общественный транспорт кондиционерами

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© Фото: Instagram / @avtobus.spb

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В Минтрансе утвердили новые стандарты для российских перевозчиков.

Министерство транспорта России утвердило ужесточение правил для общественного транспорта. Об этом сообщили «Известия».

Новый стандарт будет носить рекомендательный характер, но при этом власти с его помощью будут оценивать работу перевозчиков. В Минтрансе отметили, что изменения разработали, чтобы выполнить транспортную стратегию России.

Согласно изменениям, маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамваи должны быть оборудованы системами отопления и кондиционерами. Они должны поддерживать температуру на уровне не менее +12 градусов в холода и не более +25 градусов, когда воздух на улице прогревается более чем на 20 градусов.

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Стандарт определяет, что стоя в общественном транспорте могут не более трех пассажиров на 1 кв. м свободной площади салона, что на два человека меньше прежней нормы. Перевозчики также должны обеспечивать посадку и высадку людей, Которые не могут передвигаться самостоятельно.

Остановки автобусов пригородного и междугороднего сообщений должны быть защищены от осадков, а в регионах с особыми природно-климатическими условиями – от ветра.

Вице-президент правозащитной организации «Движение автомобилистов России» Леонид Ольшанский считает, что нововведения необходимо сделать обязательными. «Перевозчики нацелены на то, чтобы максимально заработать, и идут на нарушения: набирают много людей, закрывают аварийную дверь, чтобы поставить дополнительные два кресла», – отметил он.

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