Власти РФ порекомендовали оборудовать весь общественный транспорт кондиционерами

Министерство транспорта России утвердило ужесточение правил для общественного транспорта. Об этом сообщили «Известия».

Новый стандарт будет носить рекомендательный характер, но при этом власти с его помощью будут оценивать работу перевозчиков. В Минтрансе отметили, что изменения разработали, чтобы выполнить транспортную стратегию России.

Согласно изменениям, маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамваи должны быть оборудованы системами отопления и кондиционерами. Они должны поддерживать температуру на уровне не менее +12 градусов в холода и не более +25 градусов, когда воздух на улице прогревается более чем на 20 градусов.

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Стандарт определяет, что стоя в общественном транспорте могут не более трех пассажиров на 1 кв. м свободной площади салона, что на два человека меньше прежней нормы. Перевозчики также должны обеспечивать посадку и высадку людей, Которые не могут передвигаться самостоятельно.

Остановки автобусов пригородного и междугороднего сообщений должны быть защищены от осадков, а в регионах с особыми природно-климатическими условиями – от ветра.

Вице-президент правозащитной организации «Движение автомобилистов России» Леонид Ольшанский считает, что нововведения необходимо сделать обязательными. «Перевозчики нацелены на то, чтобы максимально заработать, и идут на нарушения: набирают много людей, закрывают аварийную дверь, чтобы поставить дополнительные два кресла», – отметил он.

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