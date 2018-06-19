Развязку у «Экспофорума» построят после ПМЭФ-2019

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил конкурс на разработку проекта планировки и межевания территории для транспортной развязки к «Экспофоруму». Документ опубликован на официальной сайте госзакупок.

Документация должна быть согласована к 15 августа 2019 года. В связи с этим развязку не успеют построить к Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет в мае следующего года.

Изначально предполагалось, что работы будут завершены к маю 2018 года. На площадке на Пулковском шоссе осенью 2017 года были обнаружены захоронения времен Великой Отечественной войны, поэтому сроки строительства пришлось изменить.

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На работы, разделенные на три этапа, из бюджета Северной столицы выделят около 3,95 млн рублей. Эскизы развязки необходимо подготовить к сентябрю 2018 года, в проект планировки и межевания территории – к октябрю.

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