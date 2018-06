Перед матчем Россия – Египет на Конюшенной площади выступит Billy’s Band

На Конюшенной площади перед началом матча между сборными России и Египта выступит группа Billy’s Band.

Выступление коллектива состоится в рамках Фестиваля болельщиков ФИФА, который проходит в центре Северной столицы. Группа во главе с вокалистом Билли Новиком выйдет на Конюшенную в 20:00, за час перед стартом игры второго этапа группового раунда Чемпионата мира по футболу.

На фестивале также сыграет группа Say My Name. Музыканты выступят в 17:00, после завершения встречи сборных Колумбии и Японии и перед началом матча Польша – Сенегал.

Читайте также:

Стадион «Зенит-арена» стал одним из самых посещаемых на ЧМ-2018

Из-за матча в Северной столице изменится график разводки Троицкого моста. Переправа будет разведена с 03:00 до 04:50.

Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.