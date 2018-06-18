«Подорожник» начнет действовать в автобусах между Ленобластью и Петербургом до конца 2018 года

Проездная карта «Подорожник» до конца 2018 года начнет действовать во всех автобусах, которые ездят между Петербургом и Ленинградской областью. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Изменения решили ввести после пилотного проекта на автобусах 569А и 692 от Кудрово до станции сетро «Улица Дыбенко», который был признан удачным. Ежедневно пассажиры оплачивали поездку при помощи «Подорожника» более 3 тыс. раз, а всего с мая по июнь способом воспользовались около 60 тыс. раз.

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«Сама по себе электронная система оплаты проезда удобна для жителей и позволяет перевозчикам вести прозрачный учет всех поездок. Внедрять ее мы будем поэтапно, начав с наиболее популярных региональных маршрутов и заканчивая муниципальными перевозками», – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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