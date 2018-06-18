В Москве госпитализировали Иосифа Кобзона

Российского певца и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона госпитализировали в Москве. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на представителей артиста.

По их словам, опасений за жизнь Кобзона нет. «Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы», – сообщил пресс-секретарь народного артиста СССР, не рассказав, чем он болен.

Помощница Кобзона Варвара Виноградова также заявила, что нет оснований беспокоиться за жизнь певца, передает РБК. Другой помощник заявил, что 80-летнего артиста госпитализировали для запланированного обследования.

В 2005 году у Кобзона выявили онкологическое заболевание, после чего ему сделали несколько операций. С 2009 года он находится под постоянным наблюдением врачей.

На минувшей неделе скончался депутат Госдумы и режиссер Станислав Говорухин. Он умер на 83-м году жизни.

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