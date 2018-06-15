В ЗакСе поддержали многократное увеличение штрафов за грязь в детсадах и поездах

Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга поддержал поправки, которые увеличивают штрафы на нарушение санитарных норм в жилых и общественных помещениях. Об этом сообщили в пресс-службе депутаты Дениса Четырбока, автора законопроекта.

В настоящее время для физических лиц предусмотрено наказание в размере от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц – от 1 до 2 тыс. рублей, а для юридических – от 10 до 20 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Поправки предусматривают значительное увеличение штрафов при нарушениях в детских садах, школах, вокзалах, поездах и других объектах. Для физлиц они вырастут до 5 тыс. рублей, а для юрлиц – до 40 тыс. рублей.

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Четырбок отметил, что небольшие штрафы не были эффективным наказанием. По его словам, нарушители зачастую предпочитали заплатить, чем устранять проблемы.

«От исполнения санитарных норм зависит комфорт и безопасность людей, особенно когда речь идет о местах массового скопления. В каком состоянии находится пищеблок детского сада, какая температура в зале ожидания в аэропорту или как часто убираются в вагонах поезда – подобные вопросы должны соответствовать установленным правилам, и любое отступление от них недопустимо», – сказал парламентарий.

В случае, если документ будет одобрен в Петербурге, то его направят на рассмотрение депутатов Государственной думы РФ.

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