Петербургские депутаты попросили разрешить чиновникам самим взимать штрафы по закону о тишине

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились в Уставный суд с просьбой проверить исполнение так называемого закона о тишине. Об этом сообщил «Коммерсант».



Обращение в суд подали Максим Резник, Сергей Трохманенко, Михаил Амосов, Александр Рассудов и Олег Капитанов. Парламентарии считают, что действующая процедура соблюдения закона зачастую не позволяет нарушителей привлечь к ответственности.



Административные дела по закону о тишине возбуждают сотрудники комитета по правопорядку и законности. Несмотря на это, работу на месте происшествия проводят полицейские, которые также собирают показания свидетелей.



По словам депутатов, необходимость взаимодействия полиции с властями замедляет весь процесс, в связи с чем нередко истекает срок давности привлечения к административной ответственности. Они считают, что необходимо обязать сотрудников комитета по правопорядку и законности самим заниматься правонарушениями.

Ранее члены фракции ЛДПР предложили ввести в Петербурге штрафы за нарушение тишины с 13:00 до 15:00. По их мнению, шум в дневное время мешает отдыхать пожилым людям и детям.

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