Фестиваль болельщиков на Конюшенной площади за сутки посетили 67 тыс. человек

Фестиваль болельщиков ФИФА на Конюшенной площади в первый день работы посетили почти 67 тыс. человек. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Во время первого матча Чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии, завершившегося со счетом 5:0, одновременно в фан-зоне находились примерно 12,5 тыс. человек.

Из-за большого количества болельщиков входы в фан-зону были перекрыты более полутора часов – с 18:20 до 20:00. По данным на 23:00 14 июня, всего площадку на Конюшенной посетили 66,8 тыс. человек.

Торжественное открытие Фестиваля болельщиков состоялось 14 июня. В официальной церемонии участвовал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, комментатор Геннадий Орлов и другие.

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В пятницу, 15 июня, на стадионе «Зенит-арена» пройдет матч между сборными Марокко и Ирана. Он начнется в 18:00. На игру можно будет добраться с помощью 130 автобусов, которые ходят до стадиона из разных частей Северной столицы.

Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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