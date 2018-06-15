Центробанк РФ опубликовал новые тарифы ОСАГО

Центральный банк России опубликовал проект новых тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Документ, который станет первым шагом по анонсированной ранее реформе, размещен на официальном сайте ЦБ.

Предполагается, что коридор базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц вырастет на 20% вверх и вниз. Это значит, что максимальная ставка будет увеличена с 4118 до 4942 рублей, а минимальную снизят с 3432 до 2746 рублей.

Полисы для легковых машин юридических лиц станут дешевле на 5,7% (2911 рублей), а для мотоциклов – на 10,9% (1047 рублей). Территориальные коэффициенты будут оставлены без изменений.

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Другим нововведением станет введение числа коэффициентов, которые будут учитывать возраст и стаж водителя. Помимо этого, будет реформирована система скидок и надбавок за безаварийную езду. Страховая история будет закрепляться за каждым водителем, при этом случаев ее обнуления при долгом перерыве в вождении не будет.

Документ Центробанка в настоящее время носит лишь статус проекта, он не был утвержден руководством Банка России.

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