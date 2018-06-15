Археолог Василий Любин умер в Петербурге в возрасте 100 лет

В Петербурге скончался Василий Любин, один из старейших археологов мира. Об этом сообщила «Бумага» со ссылкой на его дочь Наталью.

Василий Прокофьевич находился в больнице Российской академии наук на плановых процедурах. Его должны были отправить домой 15 июня, однако в четверг, 14 июня, у ученого неожиданно остановилось сердце. Любин умер на 101-м году жизни.

Археолог больше 60 лет проработал в Институте истории материальной культуры РАН на Дворцовой набережной. Любин перестал работать в полевых условиях лишь в 2016 году в 98-летнем возрасте.