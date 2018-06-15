В Петербурге 15 июня будет сухо и до +25 градусов

В Северную столицу возвращается жаркая погода. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Температура воздуха днем 15 июня поднимется до +25 градусов. По данным синоптиков, осадки в пятницу не ожидаются.

На протяжении дня будет сохраняться переменная облачность. Скорость ветра местами будет достигать 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Рассвет – 03:34, закат – 22:23.

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