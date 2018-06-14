В ЗакСе предложили установить мемориальную табличку Балабанову

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил установить в Северной столице мемориальную доску режиссеру Алексею Балабанову. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По мнению Цивилева, табличку надо разместить на Васильевском острове, где Балабанов жил и творил. Депутат уже направил инициативу в комитет по культуре и топонимическую комиссию Смольного.

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Цивилев не сомневается, что в правительстве Северной столицы поддержат его предложение. Он подчеркнул, что в настоящее время занимается подбором подходящего адреса для мемориала.

Алексей Балабанов прославился как автор фильмов «Брат» и «Брат-2», а также «Груз 200», «Жмурки» и других картин. Он скончался в Петербурге в 2013 году на 55-м году жизни.

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