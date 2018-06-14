До конца 2018 года на Витебском вокзале откроют исторический ресторан

На Витебском вокзале до конца 2018 года откроется ресторан в стиле модерн. Об этом сообщила газета «Бумага» со ссылкой на пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Впервые ресторан первого класса появился на вокзале в 1904 году. В настоящее время он не работает уже 15 лет. Попасть туда можно было только с экскурсией.

Специалисты уже закончили ремонтно-восстановительные работы в залах ресторана. Сейчас продолжается реставрация производственных помещений, исторической мебели и элементов интерьера.

Незадолго до начала лета 2018 года завершился ремонт Витебского вокзала. Стоимость работ, которые проводились с лета 2017 года, оценивается в 8,4 млрд рублей.

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