Итоги конкурса по строительству скоростного трамвая до Шушар могут отменить

Компания «Трамвайные пути Северной столицы» подала жалобу в Федеральную антимонопольную служу на конкурс по строительству частного трамвая до Шушар. Об этом сообщил РБК.

Во время Петербургского международного экономического форума, который прошел в мае 2018 года, губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко подписал соглашение о реализации проекта с «АБЗ-1». Предполагалось, что финансированием займется «Газпромбанк».

Проект «Трамвайных путей Северной столицы» оказался дороже победившей в конкурсе заявки на 17 млрд рублей – 75,5 млрд рублей. В компании настаивают, чтобы конкурс был проведен повторно из-за неоднозначного толкования документации.

Тендер на создание трамвайной сети на маршруте Купчино – Шушары – Славянка был объявлен летом 2017 года. Предполагается, что на первом этапе, от Балканской площади до Новгородской проспект, работы будут проведены за два года. На второй и третий этап отводится три года и пять лет соответственно.

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