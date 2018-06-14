Украина откроет визовый центр в Петербурге

Власти Украины откроют на территории России восемь визовых центров. Об этом сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел государства.

Центры появятся в Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Всего Киев намерен открыть 56 визовых центров в различных городах мира.

В настоящее время россияне могут попасть в Украину без визы, однако с начала 2018 года Киев ввел биометрический контроль при пересечении границы иностранцами. Помимо этого, въезжающих в Украину обязали сдавать отпечатки пальцев.

Прежде глава украинского МИД Павел Климкин говорил, что местные власти могут ввести визовый режим с Россией, если не сработает механизм биометрического контроля.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.