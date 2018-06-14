На Конюшенной площади торжественно открыли Фестиваль болельщиков ФИФА (ФОТО)

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко торжественно открыл Фестиваль болельщиков ФИФА на Конюшенной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Помимо главы Северной столицы, в церемонии принимали участие председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, глава Федерации футбола Петербурга Анатолий Турчак и спортивный комментатор Геннадий Орлов.

«Считанные часы остались до момента, которого мы ждали долгие годы – до старта Чемпионата мира по футболу. Уверен, что здесь, на Конюшенной площади, сегодня собрались самые преданные любители футбола из разных стран», – сказал Полтавченко.

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Градоначальник подчеркнул, что Петербург «сделал все, чтобы праздник для болельщиков в Северной столице состоялся».

Предполагается, что на Конюшенную площадь, куда можно попасть бесплатно, придут около 15 тыс. поклонников футбола, которые смогут посмотреть первый матч Чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии. Первая игра ЧМ-2018, который проходит в России с 14 июня по 15 июля, состоится 14 июня в 18:00.

Трансляция церемонии открытия Чемпионата мира начнется в 17:00. После завершения игры на Конюшенной площади выступит группа «Ночные снайперы», а затем там сыграет DJ Kefir. Концерты и развлекательная программу будут продолжаться в фан-зоне на протяжении всего ЧМ-2018.

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Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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