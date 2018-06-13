В петербургском метро с 15 июня начнут продавать «Подорожники» с символикой ЧМ-2018

В Петербурге выпустили почти 80 тыс. проездных карт «Подорожник» с символикой Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщило ТАСС.

В государственном учреждении «Организатор перевозок» заявили, что на половине проездных изображена символика Северной столицы, а на другой половине — официальный талисман турнира Забивака.

Приобрести «Подорожники» с необычным дизайном можно будет в кассах на всех станциях петербургского метро с 15 июня. Пассажиров предупреждают, что карты вышли ограниченным тиражом, поэтому стоит поторопиться с их покупкой.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Петербурге.

Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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Фото: metro.spb.ru