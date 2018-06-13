МВД России: Учетные карточки осужденных в СССР хранятся в электронном виде

В МВД России заявили, что учетные карточки с данным людей, которые были осуждены в СССР по уголовным статьям, в обязательном порядке хранятся в электронном формате. Об этом сообщила «Медуза».

Ранее директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов заявил, что в России уничтожаются архивные карточки с данными репрессированных в СССР. Документы должны отправляться на бессрочное хранение, однако, по его словам, их ликвидировали на основании приказа под грифом «для служебного пользования».

Как сообщили в МВД, на постоянном хранении в бумажном варианте находятся учетные карточки осужденных за государственное преступление, даже в случае, если они позднее были реабилитированы.

Все остальные документы спустя определенное время остаются лишь в электронном виде. Срок хранения бумажной учетной карточки могут продлить, если она имеет научно-историческое значение.

Ранее информацию об уничтожении карточек опроверг заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. Он заявил, что документы подлежат вечному хранению и находятся на строгом контроле.

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