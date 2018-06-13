В Госдуме посоветовали россиянкам не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018

Председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева попросила россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира по футболу. Об этом она заявила в эфире радио «Говорит Москва».

По ее словам, неподобающее поведение женщин зачастую влечет за собой негативные последствия. Плетнева считает, что зачастую дети, рожденные в связи с иностранцами, рождаются в неполных семьях.

«Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда [вернуться]. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно, какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их», – сказала она.

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Депутат подчеркнула, что после Олимпийских игр, состоявшихся в 1980 году в Москве, в стране появилось множество матерей-одиночек. Плетнева заявила, что в такой ситуации страдают дети, в особенности, если они родились в результате межрасовых связей. «Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», – заявила депутат.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Петербурге. Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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