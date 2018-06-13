Станислав Говорухин попал в больницу в крайне тяжелом состоянии

Режиссера Станислава Говорухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Говорухин был доставлен в Центральную клиническую больницу в Москве. В настоящее время врачи пытаются стабилизировать состояние режиссера.

Ранее в интернете и ряде СМИ появилась информация о смерти Говорухина. Эти данные опроверг его пресс-секретарь, а также режиссер и первый заместитель главы комитета Государственной думы по культуре Владимир Бортко.

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