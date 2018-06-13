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В Подмосковье задержали главу Серпуховского района Александра Шестуна

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© Фото: Twitter / @AShestun

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Пресс-секретарь политика считает, что это связано с митингом против мусорного полигона, который Шестун разрешил провести.

Сотрудники спецслужб задержали главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По неподтвержденной информации, политик был задержан после проведения обысков у него в офисе.

Пресс-секретарь Шестуна Влада Русина заявила, что оперативные мероприятия начались в районе 06:40 13 июня. Вооруженные люди в масках также оцепили улицы, прилегающие к дому руководителя Серпуховского района.

По словам Русиной, силовики могли искать у Шестуна аудиозапись, которую он упоминал в своем видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину. Другой причиной она считает митинги против мусорного полигона «Лесная».

«Плюс это может быть желание не допустить его на выборы, через неделю практически начнется регистрация», – подчеркнула Русина.

В начале апреля обыски прошли в администрации Серпуховского района. По мнению Шестуна, мероприятия связаны с митингом против полигона, который прошел 14 апреля и был согласован с местными властями.

Незадолго до этого Шестун опубликовал видеообращение к жителям Серпуховского района, в котором сказал, что власти Подмосковья требуют от него не согласовывать митинг и не участвовать в выборах главы района осенью 2018 года. Позднее политик обратился к президенту РФ, рассказав, что его принуждали уйти в отставку, угрожая уголовным делом.

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