Роскачество перед ЧМ-2018 определило самое вкусное пиво

Сотрудники Роскачества выбрали самое вкусное светлое пиво в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Исследование было проведено по поручению правительства РФ.

Специалисты изучили несколько десятков марок алкогольного напитка и составили рейтинг по вкусу и качеству солода.

Самую высокую оценку за вкус – 5,5 балла – не получил ни один бренд. Несмотря на это, нескольким маркам удалось приблизиться к наивысшей отметке – это Amstel (5,167), «Халзан» (5,117), Bud (5,1), Heineken (5, 084) и Stella Artois (5,050).

По качеству солода лучшим пивом специалисты назвали «Охоту». В топ-5 также вошли «Сибирская корона», «Очаково», Lowenbrau и Krusovice Imperial.

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В Роскачестве отметили, что во время исследования не было выявлено ни одного синтетического продукта – все пиво делается из натуральных ингредиентов. Эксперты подчеркнули, что серьезных претензии к алкогольным напиткам нет, однако у пяти торговых марок – «Арсенальное», «Окское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара» – выявлено отклонение по показателю азота.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На стадионе «Зенит-арена» в Петербурге пройдут семь матчей турнира, в том числе полуфинал и матч за третье место.

Расписание матчей: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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