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Кот Ахилл посетил выставку «Лето. Супрекотизм по Малевичу»

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© Фото: Александр Глуз / «Комсомольская правда»

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В экспозиции есть портрет одного из самых известных котов Северной столицы.

Эрмитажный кот Ахилл, оракул грядущего Чемпионата мира по футболу, посетил выставку художницы Елены Гришаевой «Лето. Супрекотизм по Малевичу». Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Знаменитое животное посмотрело на собственный портрет, который занимает центральное место в экспозиции. Остальные картины также были написаны с котов, которые жили или обитали в Эрмитаже.

Организаторы подчеркнули, что работа «Белый котоквадрат» была создана в честь картины «Белое на Белом» Казимира Малевича, которая появилась в 1918 году – ровно 100 лет назад.

«Я увидела в картине Малевича что-то свое. Я живу в Санкт-Петербурге, и решила запечатлеть в свой картине белого кота, который в Белые ночи определяет результаты Чемпионата мира. Самое важное тут – это его глаза и его взгляд», – сказала Гришаева.

Кошачья выставка продлится в «Республике кошек» на улице Якубовича до 8 августа.

Ахилл 13 июня будет предсказывать победителя первого матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Позднее он сделает прогнозы и по другим матчам.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Саудовской Аравией (14 июня в 18:00), Египтом (19 июня в 21:00), Уругваем (25 июня в 17:00). В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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