Картина дня: авария на Неве, референдум по парку Интернационалистов и Пулковская обсерватория

Самой важной новость дня, по данным «Монитора», стала авария с катером на Неве. Первыми об этом рассказали 78.ru (09:50), Regnum (11:35), «Мой район» (11:40).

Утром 9 июня в опору Большеохтинского моста врезался прогулочный катер. В результате происшествия пострадали два человека.

По предварительной версии, капитан судна не справился с управлением, поэтому врезался в переправу. Точную причину инцидента устанавливают сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Двоих пострадавших доставили в больницу. Их жизням ничто не угрожает.

Второй темой, по версии «Монитора», стало одобрение заявки на референдум в защиту парка Интернационалистов. Оперативнее всех об этом сообщили «ЗакС.ру» (10:40), 78.ru (10:50), АБН и «Стройпульс» (11:05).

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла единогласное решение передать в ЗакС ходатайство о проведении референдума в защиту парка Интернационалистов от застройки. По словам участников инициативной группы, депутаты должны будут рассмотреть документы в течение 20 дней.

Если парламент одобрит заявку, то инициативную группу зарегистрируют, после чего она сможет приступить к сбору подписей. Вопрос, выносимый на референдум: «Согласны ли вы с тем, чтобы вернуть в состав парка Интернационалистов территорию земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, проспект Славы, участок 156?».

В прошлый раз градозащитникам отказали в референдуме из-за ошибки в документах. История противостояния активистов и Смольного началась в конце октября 2017 года, когда правительство Северной столицы передало ООО «Оптима» земельный участок площадью 3,5 га в исторических границах парка Интернационалистов.

Третьей темой, согласно «Монитору», стало прекращение наблюдений за космосом в Пулковской обсерватории. Быстрее всех об этом написали «Деловой Петербург» (15:40), 78.ru (16:30) и Regnum (17:05).

Пулковская обсерватория больше не будет наблюдать за космосом. Наблюдательные программы обсерватории перенесут на другие базы. Сотрудники продолжать работать в здании на Пулковском шоссе.

«В постановлении нет ни слова о переводе куда-либо ученых, речь только о переносе наблюдательных программ. На какие базы, пока не определено, но у нас, например, есть собственная база в Кисловодске», –цитирует «Фонтанка» слова представителей обсерватории.

Предполагается, что процесс перевода наблюдательных программ займет пять лет.

Ранннне рабочая группа Российской академии наук предложила перенести астрономические наблюдения из Пулковской обсерватории на другие площадки. Ее члены назвали работу ученых в Петербурге бесперспективной.