Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ушел в отставку

Роман Вильфанд ушел в отставку с поста директора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России. Об этом сообщил ТАСС.

Вильфанд занимал должность с 2001 года. Ему 13 июня исполнится 70 лет. Он подчеркнул, что, согласно закону, предельный возраст директора НИИ составляет 65 лет, в особых случаях – не более 70 лет.

Теперь Вильфанд будет работать в Гидрометцентре в качестве научного руководителя. Он заявил, что новым руководителем научно-исследовательского центра станет Дмитрий Киктев, ранее занимавший должность заместителя директора по науке.

«Замечательный специалист, у него два образования: еще в советские времена он окончил ЛГМИ (Ленинградский гидрометеорологический институт, – прим. ред.), затем, уже обучаясь в аспирантуре Гидрометцентра, он окончил мехмат МГУ, очень силен в информационном обеспечении», – добавил Вильфанд.

Роман Менделевич работал в Гидрометцентре СССР с 1973 года. В 1999 году он стал заместителем директора Гидрометцентра России, а через два года – главой учреждения.

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